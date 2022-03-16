Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi

16.03.2022 15:40
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi

Eskişehir'de geçekleşen törende 3 şehit ailesine ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası veridi.

Eskişehir'de geçekleşen törende 3 şehit ailesine ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası veridi.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, madalya ve berat verilecek şehit ve gazilerin özgeçmişleri konuklarla paylaşıldı. Gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülen 'Devlet Övünç Madalyası' ile 'Berat' şehit aileleri ile gazilere Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından verildi. Törende, Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailelerine ve Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tutuk ile Gazi Tankçı Kıdemli Üstçavuş Yücel Yalçınkaya'ya 'Devlet Övünç Madalyası' ve 'Berat' verildi.

Programda konuşma yapan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve birliğimizin en mühim teminatları şehadet mertebesine ulaşan evlatlarımızın yakınlarına ve kahraman gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülen "Devlet Övünç Madalyaları" ile "Beratlarını" tevcih etmek, onların şahsında tüm şehit ve gazilerimizi anmak için düzenlenen bu anlamlı törene katılanlara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milleti; devletimizin ve milletimizin istiklali ve istikbali uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş vatan evlatlarını asla unutmayacak, unutturmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi
Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi

YORUMLAR
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Vatan görevine 'gazi' olarak devam ediyor Vatan görevine 'gazi' olarak devam ediyor Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Şehit, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi - Son Dakika


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