Şehit ve Gazi Derneği Lideri Gündüz: Erdoğan\'ın Adaylığı Hayati Önem Taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiğini belirten 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölgesel barış, küresel denge ve insanlık onuru adına da elzemdir, gereklidir ve hayati önemdedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'adaylık gibi bir derdim yok' açıklamalarının ardından yeniden adaylık için Türkiye'nin dört bir yanından çağrılar başladı. Şehit yakınları ve gaziler de Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiği çağrısında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu adaylığın ülkemiz ve tüm mazlumların geleceği için kaçınılmaz olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu yöndeki açıklamalarını desteklediklerini belirten Gündüz, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Türk siyasetinin çelik iradesi, milletimizin yüksek feraset sahibi lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama; sadece bir siyasi duruşun değil, aynı zamanda bir devlet aklının, bir millet vicdanının ve bir tarih şuuru taşıyan anlayışın yansımasıdır. Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölgesel barış, küresel denge ve insanlık onuru adına da elzemdir, gereklidir ve hayati önemdedir. Çünkü bugün dünya bir adrese bakıyor: O adres Türkiye'dir. O adresin pusulası ise Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız, liderliğiyle sadece milletimizin değil, mazlum coğrafyaların da umudu olmuş, küresel baskılara direnen dik duruşuyla Türk milletinin asaletini ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Karabağ'dan Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kudüs'e, terörle mücadeleden ekonomik bağımsızlığa kadar uzanan her stratejik hatta Erdoğan'ın vizyonu, Türkiye'yi yeni yüzyılın lider ülkelerinden biri haline getirmiştir. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içeride terör örgütlerini çökertmiş, dışarıda ise emperyal planları darmadağın etmiştir. Bu büyük yürüyüşün devam etmesi, bu milletin kazanımlarının daha da perçinlenmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması bir tercihten öte, bir mecburiyettir" diye konuştu.

Bahçeli'ye destek

Gündüz, şehit aileleri ve gaziler olarak Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu feraseti tam desteklediklerini belirterek, "Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu yüksek devlet duruşunu yürekten destekliyor; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde ifade ediyoruz. Lider ülke Türkiye için, güçlü cumhurbaşkanı şarttır. O lider, o irade, o vizyon; Recep Tayyip Erdoğan'dır. O iradenin sağlam destekçisi, Devlet Bahçeli'dir. Biz de bu iki büyük liderin yol arkadaşlığına, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığına gönülden inanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR