Şehit ve Gazi Hakları Teklifi Komisyonda Görüşüldü - Son Dakika
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Şehit ve Gazi Hakları Teklifi Komisyonda Görüşüldü

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- MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak: "Meclis'in aldığı kararla yurt dışına gönderilen Libya'ya, Somali'ye, Azerbaycan'a gönderilen askerlerimiz de var. Bu ülkelerde görev ifa ederken yaralanmalar söz konusu oldu. Bu askerlerimizin durumunu da dikkate almamız gerekiyor" Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul: "Bizim kapsayıcı ve her kanayan yaraya merhem olan teklifimiz karşısında bu teklif 'dostlar alışverişte görsün' mantığıyla hazırlanmış bir yama düzenlemesinden ibarettir"

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, şehit yakını ve gazilerin sorunlarının "dar siyasi hesaplara, dönemsel lütuflara ya da dar kapsamlı pansuman tedbirlere" kurban edilemeyeceğini söyledi.

Kanun teklifini eleştiren Ertuğrul, "Bugün konuştuğumuz kanun teklifinde maalesef yine büyük bir hayal kırıklığı ve eksik bir yaklaşım görüyoruz. Bu kanun teklifi, şehit aileleri ve gazilerimizin feryadını duymaktan, sorunlarını kökten çözmekten uzaktır. Bizim kapsayıcı ve her kanayan yaraya merhem olan teklifimiz karşısında bu teklif 'dostlar alışverişte görsün' mantığıyla hazırlanmış bir yama düzenlemesinden ibarettir." diye konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, önemli bir kanun teklifinin görüşüldüğünü belirterek, "Özellikle erler, gaziler, şehit yakınlarının rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına dair uzun zamandan beri bekledikleri bu düzenlemenin yetersiz olsa da olumlu olduğunu düşünüyoruz. Eksik kalan kısımların da en kısa zamanda tamamlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Becan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan her rütbe ve statüdeki personelin kurumsal aidiyeti, aileleriyle görev etkinliğinin artırılması, Silahlı Kuvvetlerdeki emekleri sonrasında emekliliğe ayrılmış personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılma hayaliyle yaşayan gençlerin katılımının teşviki için gerekli mali ve özlük haklarına ilişkin tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, teklifi olumlu bulduklarını ancak teklifte eksik gördükleri yanların da yer aldığını belirterek, "Şehadetin hukuki karşılığının şehidin rütbesine göre değişmesi savunulabilir bir şey değildi. Bu ayrımın kaldırılması doğrudur." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifte yer alan bazı düzenlemeleri de eleştiren Yılmaz, "Aynı bölükte görev yapan aynı çatışmanın içerisinde bulunan, aynı ağırlıkta yaralanan askerden biri olayı 31 Ağustos'ta yaşadığı için ömür boyu aylık alacak diğeri 2 Eylül'de yaşadığı için hiçbir hak elde edemeyecek. Aralarındaki tek fark takvim yaprağı. Devlet adına ödenen bir bedelin karşılığı takvim tarihine göre değişmemelidir." dedi.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, şehit yakını ve gaziler için atılacak her adımı destekleyeceklerini daha önce ilan ettiklerini anımsatarak, bu kanun teklifini de desteklediklerini vurguladı. Kanun teklifinde bazı ilave düzenlemelerin de yapılabileceğini söyleyen Koçak, "Biz burada terörle mücadele kapsamındaki yaralanmalardan bahsediyoruz. Meclis'in aldığı kararla yurt dışına gönderilen Libya'ya, Somali'ye, Azerbaycan'a gönderilen askerlerimiz de var. Bu ülkelerde görev ifa ederken yaralanmalar söz konusu oldu. Bu askerlerimizin durumunu da dikkate almamız gerekiyor. " diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, şehit yakını ve gazilerin kendileri için "baş tacı" olduğunu, bu şuurla hareket ettiklerini söyledi.

2002 yılına kadar terörle mücadele kapsamında şehit olan güvenlik görevlilerinin yakınlarına bir istihdam hakkının tanındığını ifade eden Özen, 2012 yılında yapılan düzenlemeyle bunun 2'ye çıkarıldığını belirtti.

Kamuya 1995-2002 yılları arasında güvenlik görevlilerinin yakınlarından 6 bin 315 atamanın yapıldığını dile getiren Özen, "2026 yılında gerçekleştirilen 661 yeni atamayla birlikte kamuda 52 bin 608 istihdama ulaşmış durumdayız. Böylece on binlerce şehit yakını gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamış olduk." dedi.

Şehit yakını ve gazilere yönelik düzenlemeleri anımsatan Özen, ilerleyen süreçte daha iyi düzenlemeler yapmak için katkı sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ancak son 2 yıldır şehit yakını ve gazilerin haklarının gündeme geldiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni de eleştiren Türkeş, şöyle konuştu:

"Şehit ve gazilerimizin hakları devletin kahramanlarına karşı koşulsuz borcudur. Bu haklar, PKK mensupları için hazırlanan bir düzenlemenin karşılığı, dengesi veya vicdani örtüsü kesinlikle olamaz. Terörle mücadele edenler ile mücadele edilenleri birbirine paralel düzenlemelerin 2 tarafı gibi göstermek, şehit ve gazilerimize tanınacak hakları PKK'ya yönelik düzenlemelerin ahlaki denge unsuru haline getirmek çok yanlıştır."

Komisyon'da daha sonra teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şehit ve Gazi Hakları Teklifi Komisyonda Görüşüldü - Son Dakika

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