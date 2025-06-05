Şehit yakınlarından başsavcıya hakarete tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldığı konuşmasına tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı 'Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklını başına al Akın. Gelirim darmadağın ederim' ifadelerini hatırlatarak tepki gösterdi.

Gürlek'i miting meydanlarında hedef gösteren, açıkça tehdit eden Özgür Özel'in hukuk devletini, yargı bağımsızlığını ve temsil ettiği görevin sorumluluğunu ayaklar altına aldığını belirten Gündüz, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek adaletin yılmaz savunucusudur. Özel, partisindeki yolsuzlukları sorgulamak yerine üzerini kapatmaya çalışmaktadır. Yolsuzluk, CHP'nin üzerine yapışmış ahtapot gibi her tarafını sarmıştır. Yargı mensuplarına parmak sallayan bu zihniyet, kendi siyasi ikbalini adaleti sindirerek, korkutarak inşa etmeye çalışmaktadır. Ancak unutmasınlar; Türkiye eski Türkiye değil. Bu millet artık yargıyı vesayet altına almaya çalışanlara karşı sessiz kalmaz" dedi.

Başsavcıya yöneltilen tehdidin sadece şahsına değil, Türk adaletine yapıldığını ifade eden Gündüz, "Bu dil, sokak kabadayılığının dili; bu üslup, yıkıcı ve kutuplaştırıcı siyaset anlayışının tezahürüdür. Demokrasi, tehditle, gözdağıyla, hakaretle değil; hukukla, nezaketle ve millet iradesine saygıyla olur. Yargı mensuplarını tehdit eden kim varsa, karşısında sadece adaleti değil; bu ülkenin vicdan sahibi milyonlarını da bulacaktır. Bu millet, devletine kefen biçenleri gördü, sindirmeye çalışanları da tarihin çöp sepetine gönderdi. Gerektiğinde aynısını yine yapar. Adaletin karşısında kim durursa, er ya da geç hukuk önünde hesap verir. Kimse kendini dokunulmaz sanmasın. Şehit ve gazi aileleri olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek Bey'in yanındayız. Özel'in sarf ettiği bu sözlerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR