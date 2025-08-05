Şehitkamil Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Umut Yılmaz Başkanlığında yapıldı. 18 maddenin görüşüldüğü mecliste, 5 kişiden oluşan İhtisas Komisyonları üyeleri oy birliği ile belirlendi.

Şehitkamil Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Belediye BaşkanıUmut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 18 madde görüşüldü.

Komisyon üyeleri belirlendi

Mecliste ihtisas komisyonu üyeleri için oylama yapıldı. Verilen önergeyle komisyonların 5 kişiye çıkarılmasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu İmar Komisyonu'na Erkan Tazeoğlu, Cihan Ekici, Ahmet Ünalan, Didem Dinleyici ve Yakup Beşe, Plan ve Bütçe Komisyonu'na Murat Soytürk, Ersin Atar, Öznur Sevinç, Dicle Demirdelen ve Servet Yıldırım, Tarife Komisyonu'na Zehra Eltan, Seda Sevinçer, Hasan Oğuz, Mehmet Sinan Azgın ve Mehmet Batar, Gençlik ve Spor, Eğitim Komisyonu'na Öznur Sevinç, Mehmet Sinan Azgın, Mehmet Batar ve Ersin Atar, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu'na ise Dicle Demirdelen, Zehra Eltan, Murat Soytürk, Servet Yıldırım, Songül Yalçın oybirliği ile seçildi.

Gündemdeki diğer 17 maddenin 4'ü İmar, 11'i Plan ve Bütçe, 2 madde ise Tarife Komisyonu'na oybirliği ile sevk edildi. Yılmaz, Ağustos ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nin 08.08.2025 Cuma günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP