Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'i makamında ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı. İş birliği mesajlarının verildiği ziyarette, ortak projelerin hayata geçirileceği ve her iki belediyenin el ele kol kola vererek Manisalılara hizmet etmek için var gücüyle çalışacağı ifade edildi.

28.06.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı. İş birliği mesajlarının verildiği ziyarette, ortak projelerin hayata geçirileceği ve her iki belediyenin el ele kol kola vererek Manisalılara hizmet etmek için var gücüyle çalışacağı ifade edildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan görüşme de Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek de hazır bulundu.

"El ele kol kola yürüyeceğiz"

Başkan Durbay'a iade-i ziyarette bulunmak ve seçimde gösterdiği başarı için bir kez daha tebrik etmek için ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek şöyle konuştu: "Ne güzel bir mutluluk buralarda böyle ziyaretlerde bulunmak. Tabi burada hepimizin birlikteliği sonucunda kazanılmış bir başarı var. 75 yıllık bir özlem. Manisa bu yıl çok şükür ilkleri gerçekleştirdi. İlk genel başkanımız, ilk kadın belediye başkanımız, 75 yıl sonra ilk kez kazanılmış belediyeler. Bu başarımızın daim olması için el ele kol kola yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızın emanetini, kimseyi mahcup etmeden, en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ortak projelerimiz olacak. 5 yıl sonra da alnımızın akıyla görev sürelerimizi tamamlayacağız. Tekrardan tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim."

"Manisa için en iyisini yapacağız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek şöyle dedi: "Belediyemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızı ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Yıllardır birlikte siyaset yaptığımız bir ağabeyimizi, büyükşehir belediye başkanı olarak ağırlamak ise ayrı bir gurur. Manisa için iş birliğimiz her zaman devam edecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza hiç şüphemiz yok. Varlığınız bize mutluluk ve gurur verdiği kadar rahatlık da veriyor. Sizin gibi bir büyükşehir belediye başkanımızın olması, onun desteğini görmek bizi rahatlatıyor. İyi ki varsınız. Tekrardan hoş geldiniz" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ağırladı - Son Dakika
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