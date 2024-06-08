Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyesi seçildi - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyesi seçildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamada Encümen Üyesi seçildi. Başkan Durbay, görevini kent ve ülke gelişimi için çalışmak ve başarılı olmak amacıyla sürdüreceğini belirtti.

08.06.2024 20:52
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamada Encümen Üyesi seçildi.

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, bugün İstanbul'da yapıldı. Toplantıda yapılan seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamada Encümen Üyesi seçildi.

"Kentim ve ülkem için çok çalışacağım"

Başkan Gülşah Durbay, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Tarihi Kentler Birliği'nin bugün yapılan Olağan Meclis Toplantısı'nda Encümen üyeliği görevine seçilmiş bulunmaktayım. Amacım görevimi sürdürürken kentimin ve ülkemin gelişimi, kalkınması, tanıtımı için çok çalışmak ve başarılı olmaktır."

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Meclis Toplantısı'nda Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na seçilen Başkan Durbay, Tarihi Kentler Birliği'nin bugün yapılan Meclis Toplantısı'nda da Encümen Üyesi seçilerek önemli bir görevi daha üstlenmiş oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyesi seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyesi seçildi - Son Dakika
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