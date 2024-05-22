Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edilecek - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edilecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği\'nde temsil edilecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nde doğal üye olarak yer alacak. Manisa'da yapılan seçimde 10 yeni üye belirlendi.

22.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa'yı Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) temsil edecek üyelerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçime katıldı. Bu seçimde, 8 doğal üye belediye başkanına ilave 8 belediye başkanı ve 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 10 üye daha belirlendi. Başkan Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nde doğal üye belediye başkanı olarak yer alacak.

Kültür Sitesi Lale Salonu'nda yapılan seçime Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlık yaptı. Saygı duruşunda bulunulup, akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Zeyrek, mevzuat hakkında bilgi verdi. Belediye başkanlarından 8 tanesinin birliğin doğal üyesi olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, Manisa'nın milletvekili sayısı kadar daha yeni üyenin belirleneceğini ifade etti. Blok liste ile yapılan seçim sonucunda 8'i belediye başkanı, 2'si meclis üyesi 10 yeni üye daha belirlendi.

Doğal üyeler:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban

Yeni seçilen üyeler:

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Akhisar Belediye Meclis Üyesi Gülden Erhun ve Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Erdinç Yavaşlı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edilecek - Son Dakika
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