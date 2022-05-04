Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı

04.05.2022 18:36
Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kamuoyu araştırmalarında adı sıkça geçen HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili hukukçular ne diyor, aday olabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, müvekkilinin siyasi yasaklı olduğunu hatırlatarak, "Hukuken böyle bir şansı yok" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını hukukçular değerlendirdi. Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman müvekkilinin siyasi yasaklı olduğunu hatırlattı, "Hukuken böyle bir şansı yok" dedi. Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer ve avukat Turgut Kazan da Demirtaş'ın mahkumiyet kararı nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söylediler.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "üç adaylı senaryolar" üzerinde değerlendirmeler yapılırken, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın göstereceği adayların yanında bir de HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın isminin sayılması dikkatleri Demirtaş'la ilgili hukuki sürece çevirdi.

Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, avukatlar Turgut Kazan ve Mahsuni Karaman, Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün "Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?" sorusuna yanıt verdiler.

AVUKATI: HALEN SİYASİ YASAKLI

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu olan Demirtaş'ın "siyasi yasaklı" halinin sürdüğünü söyledi. Karaman, bu yasaklı halin dayanağının da, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan dava sonucunda Demirtaş'a 2018'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası olduğunu hatırlattı.

Karaman, Demirtaş'ın hakkındaki hapis cezası kararının Nisan 2021'de Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştiğini söyledi. Karaman, Demirtaş'la ilgili tutukluluk ve mahkûmiyet kararlarını "hak ihlali" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptalini istediklerini ancak mahkemenin henüz bu başvuruyu incelemeye almadığını söyledi.

"HUKUKEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA ŞANSI YOK"

Karaman, "Aslında infazın bittiğini görüyoruz. İnfaz edildi ama infaz edilmesi yetmiyor. Siyasi yasaklı olması sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüzde bir yıl gibi bir süre var. Anayasa Mahkemesi, bizim itiraz başvurumuzu incelemeye alır, hak ihlali kararı verirse durum değişebilir. Mahkemenin ne yapacağını göreceğiz. Ama Demirtaş'ın şimdilik hukuken cumhurbaşkanı adayı olma şansı yok" dedi.

KAZAN: KAMUOYU YANILTILMAMALI

Av. Turgut Kazan, Demirtaş'ın da zaman zaman hapishaneden kamuoyuna hakkındaki kesinleşmiş mahkûmiyet kararını hatırlattığını belirterek "Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına hukuken engeldir. Avukatlarının söylediği en doğrusudur ki, Mahsuni Karaman da hukuki durumu açıkça dile getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kazan, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde adaylar hakkında "hukuki temelden yoksun" değerlendirmeler yapılmamasının kamuoyunun yanıltılmaması açısından önemli olduğunu söyledi.

"KAMUDA BİR GÖREV YAPAMAZ"

Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer de, "Bir kişi hapis cezasıyla mahkûm olduğu zaman cumhurbaşkanlığı gibi bir göreve atanamaz, seçilemez. Kamuda bir görev yapamaz" dedi.

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