Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması: Erdoğan, hukuken bugün itibarıyla aday olabiliyorsa ben hayli hayli aday olabilirim

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde avukatları aracılığıyla T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

"BİZ AK PARTİ KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi bırakmasının demokrasiyi otomatikman getirmeyeceğini belirten Demirtaş, "Bizim üçüncü yol siyasetimiz tam da budur zaten. Biz AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı ya da Altılı Masa taraftarlığı üzerinden siyaset yapmıyoruz. Sadece köklü, radikal demokrasiyi büyütmeye odaklanmış durumdayız" ifadesini kullandı.

"SON ANA KADAR ORTAK ADAYDA ISRAR EDİLECEK"

HDP Eş Genel Başkanları'nın 2023 Haziran ayındaki seçimler için verdiği "Ortak aday düşüncesine açığız" mesajının partinin resmi politikası olduğunun altını çizen Demirtaş, son ana kadar da ortak adayda ısrar edileceğini ancak bu durumun değişmesi halinde HDP'nin kendi adayıyla seçime gireceğini belirtti.

"KARARI HALKIMIZIN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA PARTİMİZ VERECEK"

Aday olup olmayacağı da sorulan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Ben aday olmaya, yukarıda belirttiğim çerçevede hazırım. Halk nezdinde siyasi yasaklı değilim. Gerisini iktidar düşünsün. Bugün itibarıyla Erdoğan aday olabiliyorsa hukuken ben hayli hayli aday olabilirim. Ancak kararı halkımızın görüşleri doğrultusunda partimiz verecektir" ifadesini kullandı.