Selahattin Demirtaş'tan dikkatleri üzerine çeken mesaj: HDP, Kılıçdaroğlu'dan ne isteyecek? - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş'tan dikkatleri üzerine çeken mesaj: HDP, Kılıçdaroğlu'dan ne isteyecek?

18.03.2023 11:40

Altılı İttifak'ın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti öncesinde kritik bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı yazdı. Demirtaş, "HDP'nin duymak istediği şey yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır. Kılıçdaroğlu bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyorsa bunu kendisinden duymak isteriz" şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı partilere destek ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yarın HDP'yi ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu'nun randevusu HDP tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Konunun sorulduğu CHP lideri, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" dedi.

"DUYMAK İSTEDİĞİMİZ, DEMOKRATİK DEĞİŞİMİN CİDDİYETLE ELE ALINIP ALINMAYACAĞI"

İki parti arasındaki iletişimin ne zaman olacağı merakla beklenirken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı yazdı. Demirtaş, "HDP'nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur. HDP, önümüzdeki dönemde parlamentonun ana muhalefet partisi olmaya adaydır. Bununla birlikte HDP'nin duymak ve emin olmak istediği şey, yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle, içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır." ifadelerini kullandı.

"HDP, NİYET VE KARARLILIK GÖRÜRSE DESTEK VERİR"

Demirtaş yazısında şöyle devam etti: "Yani HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi tüm bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyor, değer veriyorsa bunu bizzat kendisinden duymak ister. Demokratik siyasi ortamın sağlanması için bir niyet, program, ciddiyeti kararlılık görürse de destek verir."

YORUMLAR
500
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken yazı: HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek? Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken yazı: HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek? Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan dikkatleri üzerine çeken mesaj: HDP, Kılıçdaroğlu'dan ne isteyecek? - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Kalitesine hiç yakışmadı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya'da ayakta duramadı
11:38 11 yıl sonra ilk buluşma! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldi
11:38 Arkeologların 2500 yıl önce mühürlenmiş eski bir tabutu açtığı anlar
11:35 Selahattin Demirtaş'tan dikkatleri üzerine çeken mesaj: HDP, Kılıçdaroğlu'dan ne isteyecek?
11:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Muş'a imza tepkisi: O ne biçim imza, değiştir
11:24 11 yıl sonra ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'da mevkidaşıyla görüştü
11:22 Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi?
11:15 MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddiasını yalanladı
10:43 Musa Orhan davasında Ezgi Mola'ya verdiği destek başına iş açmıştı! Farah Zeynep Abdullah para cezasına çarptırıldı
11:15 MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2023 12:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan dikkatleri üzerine çeken mesaj: HDP, Kılıçdaroğlu'dan ne isteyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement