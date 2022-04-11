Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok! - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!

11.04.2022 10:28
Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş; Macaristan ile Türkiye'nin seçim sonuçlarını farklı bir bakışla yorumladı. Macaristan'da 6 partinin bir araya gelmesini Türkiye'ye benzeten yaklaşımlara yanıt olarak Demirtaş "Herkesin atladığı bir şey var, Macaristan'da HDP yok" dedi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Macaristan seçimlerine ilişkin farklı bir yorum geldi. Macaristan'da 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine rağmen, Başbakan Victor Orban'ın zaferle çıktığı seçimle ilgili yorum yapan Demirtaş Türkiye'nin özgünlüğüne dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabında şu ifadeler yazıldı:

"Birçok kişi Macaristan seçimlerini yorumladı, tamamı da eksik yorumladı. Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan'da HDP yok."

Selahattin Demirtaş'tan Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı: Macaristan'da HDP yok ki!

NE OLMUŞTU?

Macaristan, Türkiye'nin tarihsel olarak ilişkileri bulunan bir Orta Avrupa ülkesi. Kimi muhalif isimler, bir süreden beri bu ülke ile Türkiye arasında benzerlikler kuruyor. Gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Macaristan Başbakanı Victor Orban gibi sert yöntemlerle yönettiği iddia ediliyor.

Bu iddiaların da etkisiyle tıpkı Millet İttifakı gibi farklı görüşlerdeki 6 muhalefet partisinin Macaristan'da ittifak oluşturarak seçimlere girmesi ilgiyle izlendi.

Ancak Macaristan'da geçen pazar günü yapılan genel seçimlerde muhalefetin umduğu gerçekleşmedi.

12 yıldır iktidarda olan Viktor Orban, 6 muhalefet partisinin ortak adayına karşı zafer kazandı. Bu zafer, Türkiye'de muhalefet ittifakının sonu aynı olur mu sorularının sorulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde T24'e röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu da tek benzerliğin "6 parti" olduğunu söyledi.

DEMİRTAŞ'TAN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

Selahattin Demirtaş ise sosyal medya hesabından verdiği mesajla, Türkiye ile Macaristan arasındaki en önemli farka dikkat çekerek "Orada HDP yok" dedi. Bu mesajın önümüzdeki seçim sürecine etkileri merakla beklenirken, iktidara yakın kesimler tarafından HDP'nin, 6'lı masaya gizli desteği olarak yorumlandı.

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok! - Son Dakika


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