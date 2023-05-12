Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ilk yorum

12.05.2023 18:14

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Demirtaş, "Sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin. Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AK Parti ile geldi, AK Parti ile gidecek" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi.

"TAM BİR REZİLLİKTİR, AŞAĞILIK BİR OPERASYONDUR"

Seçmenlere seslenen Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti; "Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin. Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AK Parti ile geldi, AK Parti ile gidecek.

"SİZ HALKSINIZ, PATRON SİZSİNİZ"

Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve ilk turda bitirin bu işi. Seçim sonucu ne olursa olsun, 'sonucu tanımıyorum' diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz. Sakince oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın. Siz halksınız, patron sizsiniz. İlk turda bitirin bu işi."

Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk yorum
Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk yorum
Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk yorum
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Abdullah Bayraktar: SÖYLEDİKLERİNE KENDİ DE İNANMIYORDA NEYSE:( Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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