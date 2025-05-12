DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. DEM Parti, Demirtaş'ın Buldan aracılığıyla gönderdiği mesajı paylaştı.
Demirtaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili kaleme aldığı yazıda, "Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey'in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. PKK'nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli'ye, Sn. Özel'e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk'e ve Sn. Pervin Buldan'a teşekkür ediyoruz.
Bu tarihî adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika › Politika › Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum - Son Dakika
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