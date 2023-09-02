Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

Son Güncelleme: 02.09.2023 01:02

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir röportajda siyasete gireceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Bayraktar, ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusunu, ''Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz.'' diyerek yanıtladı.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir internet sitesine verdiği röportajda, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki" yanıtını verdi.

"POLİTİKAYA GİRECEK MİSİNİZ?"

Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuşma yapan ve vatandaşlarla buluşan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Patronlar Dünyası'na verdiği röportajda "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

Selçuk Bayraktar'dan 'Politikaya girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

"KORKUP DA GERİ DÖNECEK DEĞİLİZ"

"Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyen Bayraktar, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Benim böyle bir hayalim yok ama mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz." yanıtını verdi.

Selçuk Bayraktar, Teknofest, 3. Sayfa, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız
00:33 Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti
00:26 Çin'de etkisini arttıran Saola Tayfunu bir kadını uçurdu
23:12 Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 yendi
22:57 İstanbul'da sahte doktor skandalı! Ameliyat yaparken yakalandılar
21:58 New York'ta ilk kez, ezan sesi hoparlörlerden dışarıya verildi
21:28 Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
21:04 Bolu Belediyesi'nden sokak hayvanları kararı! Yapanlara 5 milyon lira ceza kesilecek
20:31 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi
19:55 KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 01:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement