Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir internet sitesine verdiği röportajda, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki" yanıtını verdi.
Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuşma yapan ve vatandaşlarla buluşan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Patronlar Dünyası'na verdiği röportajda "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.
"Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyen Bayraktar, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Benim böyle bir hayalim yok ama mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz." yanıtını verdi.
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