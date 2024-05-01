Selçuklu Belediyesi 2024 Asfalt ve Altyapı Sezonunu Açtı - Son Dakika
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Politika

Selçuklu Belediyesi 2024 Asfalt ve Altyapı Sezonunu Açtı

Selçuklu Belediyesi 2024 Asfalt ve Altyapı Sezonunu Açtı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yeni dönemin asfalt ve altyapı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları yaparak Selçuklu'nun modern görünümüne katkı sağlıyor. Ayrıca, Kahramanlar Caddesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasıyla yeni trafik eğitim alanı da Selçuklu'ya kazandırıldı.

01.05.2024 14:19  Güncelleme: 14:24
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2024 yılı asfalt ve altyapı sezonunu sıcak asfalt çalışmalarıyla açtı.

Selçuklu Belediyesi yeni dönemin asfalt ve altyapı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarıyla Selçuklu'nun modern görünümüne katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda 2 asfalt ve 3 altyapı ekibi Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Kahramanlar Caddesi ve Kale Mahallesi 2611 Sokak üzerinde çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler önümüzdeki günlerde ise Selahaddin Eyyubi Mahallesi Yelda Parkı yürüyüş yolları, Horozluhan Mahallesi Testiler Sokak, Sarayköy Mahallesi Sarayköy Caddesi, Tepekent Mahallesi Söğütözü Yolu'nda asfalt ve altyapı çalışması yapacak. Öte yandan, Kahramanlar Caddesi'ndeki çalışmanın tamamlanması ile yeni trafik eğitim alanı da Selçuklu'ya kazandırıldı.

"İlçemizin yaşam kalitesini her alanda yükseltiyoruz"

Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Altyapı ve asfalt bizim hizmet planlamamızda büyük önem verdiğimiz, öncelikli faaliyet alanlarının başında geliyor. Bu çerçevede ekiplerimiz, planlamalar doğrultusunda gece gündüz demeden, ana yollar ve caddeler başta olmak üzere kent genelinde çeşitli yol kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiğimiz altyapı ve asfalt çalışmalarının yanı sıra her alanda ilçemizin yaşam kalitesini sürekli yükseltiyoruz. Tüm bu çalışmaları ekip çalışması ve uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tek amacımız ilçemizin marka değerini artırarak Türkiye'ye her alanda rol model olmayı sürdürmek" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Selçuklu Belediyesi 2024 Asfalt ve Altyapı Sezonunu Açtı - Son Dakika

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