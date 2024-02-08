Selçuklu Belediyesi EMITT Turizm Fuarı'nda Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Selçuklu Belediyesi EMITT Turizm Fuarı'nda Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı

Selçuklu Belediyesi EMITT Turizm Fuarı\'nda Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT Turizm Fuarı'nda Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı. Selçuklu Belediyesi, Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttığı stantta, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yanı sıra diğer turistik yerleri de ziyaretçilere tanıtıyor.

08.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan ve bu yıl 27'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı.

Bu yıl 27'incisi düzenlenen turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Selçuklu Belediyesi, Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı stantla yerini aldı. Stantta dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçiye Konya ve Selçuklu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tanıtımı yapılıyor. Ayrıca fuar çerçevesinde Selçuklu Belediyesi'nin standını ziyaret eden misafirlere Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) öğrencileri tarafından yetiştirilen sukulent çiçeği hediye ediliyor. Öte yandan Selçuklu Belediyesi EMMIT 2024 Fuarı'na katıldığı Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla Destinasyonlar dalında En İyi Stant Dekoru plaketini aldı.

"Kadim medeniyet Selçuklu'yu temsil ediyoruz"

EMITT fuarında Konya'nın tanıtımına katkı sağladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Kadim medeniyet Selçuklumuzu bu fuarda temsil ediyoruz ve turizm potansiyelini her platformda anlatmaya özen gösteriyoruz. EMİTT gibi dünyaca tanınan fuarlar da yaptığımız çalışmaların tanıtılmasına vesile oluyor. Belediyemizin standına gelen ziyaretçilerimize Konyamızda, Selçuklumuzda gerçekleştirdiğimiz turizm faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu faaliyetlerimiz arasında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi büyük önem taşıyor. Çünkü kelebek bahçemiz Mevlana Müzesi'nden sonra yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan özelliğine sahip. Yine Anadolu'nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, eşsiz mimarisi ve üst düzey teknolojik altyapı donanımıyla her türlü toplantı, sempozyum, fuar, sergi, gibi sosyal ve kültürel organizasyona imkan sunuyor. Kongre merkezimiz bu anlamda şehrimizin kongre pastasından daha fazla pay alması sağlıyor. Konyamızda hem inanç turizmi hem doğa turizmi noktasında çok sayıda görülmeye ve gezilmeye değer, bilgi sahibi olunması gereken zenginlikler var. Herkesi bu güzellikleri görmeye Konya'mıza davet ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    22:07 ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

Selçuklu, Konya, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuklu Belediyesi EMITT Turizm Fuarı'nda Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuklu Belediyesi EMITT Turizm Fuarı'nda Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement