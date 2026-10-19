Selendi'de Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve kahvaltı programıyla kutlandı - Son Dakika
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Selendi'de Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve kahvaltı programıyla kutlandı

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Selendi\'de Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve kahvaltı programıyla kutlandı
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Manisa Selendi'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve Seyhan Dilim Parkı'ndaki kahvaltıyla kutlandı. Kaymakam Yıldız, Belediye Başkanı Daban ve Muhtarlar Derneği Başkanı Kartal'ın katıldığı programda muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğu vurgulandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Devlet Bahçeli Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla kutlandı. Törenin ardından düzenlenen kahvaltı programında muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğine dikkat çekildi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program, Seyhan Dilim Parkı'nda düzenlenen kahvaltıyla devam etti.

"Muhtarlık fedakarlık ve adanmışlık gerektiriyor"

Programda konuşan Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün muhtarlık müessesesi açısından gurur günü olduğunu belirterek, muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Muhtarlığın yalnızca bir unvan veya makamdan ibaret olmadığını ifade eden Kartal, bu görevin fedakarlık, adanmışlık ve gönüllülük esasına dayandığını dile getirdi. Kartal, Selendi'ye hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş muhtarlara Allah'tan rahmet dileyerek görevlerini sürdüren tüm muhtarlara sağlık ve başarı temennisinde bulundu. Kartal, programa katılanlara teşekkür ederek muhtarların gününü kutladı.

Başkan Daban'dan iş birliği vurgusu

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise muhtarların mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti. Vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve mahallelerde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasında muhtarların önemli rol oynadığını kaydeden Daban, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Daban, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam Yıldız muhtarları kutladı

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da muhtarlığın yerel hizmetlerin temel noktalarından biri olduğunu belirterek muhtarların gününü kutladı.

Mahallelerin ihtiyaçlarının ve vatandaşların taleplerinin de gündeme geldiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Muhtarlar GünüYerel HaberlerPolitikaSelendiSeyhanManisaGüncelYaşamSon Dakika

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