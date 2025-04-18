Selendi'ye Yeni Toplum Sağlığı Merkezi - Son Dakika
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Politika

Selendi'ye Yeni Toplum Sağlığı Merkezi

Selendi\'ye Yeni Toplum Sağlığı Merkezi

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni bir Toplum Sağlığı Merkezi inşa edileceği duyuruldu.

18.04.2025 11:46
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Selendi İlçesi'nde, yeni Toplum Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Selendi ilçesine yeni Toplum Sağlığı Merkezi kazandırılacağı müjdesini verdi. Yeni yapılacak olan Toplum Sağlığı Merkezi projelerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten Baybatur, Eski Selendi Devlet Hastanesinin bulunduğu yere yapılacak olan merkezin, Nisan ayı sonuna kadar yapılacak olan ihalenin hemen ardından inşaat yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi. Baybatur, yaptığı açıklamada; "AK Parti hükümetleri olarak 2002 yılından bu yana sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki reformlarla, her vatandaşımızın kaliteli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık sistemine kavuşması için durmaksızın çalışıyoruz. Bu kapsamda, Manisa'mızın Selendi ilçesinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmek amacıyla yeni Toplum Sağlığı Merkezi inşaatı için Nisan ayında ihale süreci başlıyor. Sağlıkta dönüşümün mimarı olan hükümetimiz, şehir hastanelerinden aile sağlığı merkezlerine, ambulans filolarından dijital sağlık altyapılarına kadar sayısız yatırımla milletimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Manisa'da sağlık alanında bugüne kadar; 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, Yeni Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İlçe devlet hastanelerinin yenilenmesi ve kapasite artırımları, Tıbbi cihaz alt yapılarının güçlendirilmesi ve Mobil sağlık hizmetleri gibi birçok yatırım başarıyla hayata geçirilmiştir. Yeni Toplum Sağlığı Merkezi Selendi'ye ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Selendi Şerefiye Mahallesi'nde yapılacak olan Toplum Sağlığı Merkezi, 453 metrekare oturma, bin 535 metrekare kapalı alan, bodrum kat, zemin kat ile 1 katlı olmak üzere toplam 9 bin 58 metrekare alana sahip olacak. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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