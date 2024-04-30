Selim Belediyesi Borçsuz ve Kasasında Para İle Devredildi

Politika

Kars'ta merkez dahil en şanslı belediyeler arasında Selim Belediyesi yer alıyor. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyenin borçsuz ve kasasında para olduğu ortaya çıktı.

AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun'un 2 dönem belediye başkanlığı yaptığı Selim'de yeni belediye başkanına yapacak proje de kalmadı.

Başta doğalgaz olmak üzere otogar, hayvan pazarı, kent meydanları, yollar, kaldırımlar, yürüyüş yolları ile alt yapısı ve modern bir belediye hizmet binası ile görevini CHP'li belediye Başkanı Barış Koç'a teslim eden Coşkun Altun, 5 yıllık süre ile görev yapacak olan Koç'a tabiri caizse yapılacak işte bırakmadı.

Son günlerde CHP'li Belediye Başkanı Barış Koç'un iftira kampanyası başlattığını ifade eden Selim Belediyesi eski Başkanı Coşkun Altun, "2014 2024 yılları arası belediye başkanlığı yaptığım Selim Belediyesi'nde 31 Mart 2024 tarihi itibari ile bıraktım. Görev yaptığımız süre içinde ilçemi hizmet anlamında daha ileriye götürmek için her türlü gayreti sarf ettiğimi tüm Selimli hemşerilerim bilir. Ne yazık ki; mevcut belediye başkanı seçim döneminde olduğu gibi seçimden sonra da belediye başkanlığı seçildiği halde iftira kampanyalarına algı kampanyasına devam etmekte 'çamur at izi kalsın' anlayışıyla Selimli hemşerilerimizin oylarıyla seçildiği makamı iftira ile sürdürmek istemektedir" dedi.

"Astığı pankartta borçsuz ve kasada para var"

Astığı pankartta borçsuz bir belediye ve kasada para bıraktığımızı mevcut belediye başkanı Barış Koç'Un kendisinin itiraf ettiğine dikkat çeken Altun, "Kendisi itiraf etmiş ve yaptığımız hizmetleri yardımları 1 yıllık dediği yalanın 5 yıllık süre içinde özelikle son iki buçuk yılın Sosyal belediyecilik adı altında Maddi durumu iyi olmayan hemşehrilerimize kömür yardımı, giyim yardımı, gıda yardımını, nakdi yardımları,eğitim destekleri, illegalmış gibi göstererek iftira atmaktadır. Ayrıca sentetik saha Gençlik Spor Bakanlığı tarafından verilmiş Celal Aras Parkını Celal Aras'ın kızı tarafından 1.500.000 TL belediyemize hibe olarak gönderilmiş, Cumhuriyet mahallesindeki parkı Eyüp Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımızı, bu parkın şimdiki maliyetinin 15 milyona yapamayacağını kendisi de çok iyi bilmektedir. Ayrıca araç parkındaki araçların hiçbirisinin borcu olmadığını sadece elimizde bulunan 24 metrelik itfaiye aracımızın şimdiki değeri 10 milyon olduğunu ve bu hizmetlerin hangi aşkla şefle yaptığımızı Selimli hemşehrilerimizin takdirine sunuyorum" diye konuştu.

Altun, "Diğer projelerde bakanlığın desteği ile yaptığımız hizmetleri farklı bir şekilde yalan iftirayla algıyla kamuoyuna sunmaya çalışıyor bu tamamıyla siyasi ahlaksızlıktır. Belediye Başkanlığı'nı devrettiğimde 20 milyon ve iller Bankası'ndan gelen 2 milyon denkleştirme ile kasada paramız mevcut, 1957'den beri olan SGK borçlarını yeni borçmuş gibi göstermek belediyenin elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi projesini hayata geçirip çektiğimiz iller bankası borcuymuş gibi göstermek ve bunun üzerinden siyasi rant sağlayıp bana iftira atıyormuş gibi Selim halkı önünde itibar suikast yapmak istiyor. Selimli hemşerilerimiz bunu çok iyi biliyor ki görev yaptığım süre içinde ilçemizin ve belediyemizin menfaatini korumak için kapı kapı dolaştım ve ilçemi modern ilçe yapma adına elimden her türlü gayreti sarf ettim.

Görev yaptığım süre içinde ilçeme milyonlarca liralık proje üretmiş sosyal ve kültürel alanda ilçemi Kars'ın marka ilçesi haline getirmiş vizyon projelerimizle şehirler arası otogar, Hayvan Barınağı, hizmet binası kent meydanı, birçok park doğal gaz ve buna benzer onlarca projede imza atmış ve ilçemizin hizmetini sunmuşuz. Bu projelerin maddi değeri 100 milyonlarla ile hesap ediliyor ne yazık ki yeni belediye başkanı algı politikasıyla hizmet yapamayacağı gibi 5 yılını Selimli hemşerilerimizi kandırarak bir önceki döneme iftira atarak devam etmek istiyor. Şunu bilmeli ki biz Selimdeyiz, Selimlimin yanında olacağız ve yapacağı her türlü iftira ve yalanı yüzüne vuracağız. Belediyemiz bölgenin tek borçsuz belediyesi olarak devrettiğimizi iller bankasına maliye ve SGK borçlarının 1957'den beri olan borçlar olduğunu ve bu borçları af kapsamında yapılandırdığımızı attığı iftiraların hepsinin mesnetsiz ve yalan olduğunu pankart yazdıklarının hepsinin Selim halkının emrine sunduğumuz hizmetler olduğunu size belirtmek isterim" şeklinde konuştu. - KARS