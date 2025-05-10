Sema Silkin Ün: Bütçe Açığı İstihdam Sorunu - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün: Bütçe Açığı İstihdam Sorunu

Sema Silkin Ün: Bütçe Açığı İstihdam Sorunu

Denizli Milletvekili Ün, 2024 bütçesindeki açığı ve emeklilere yapılan haksızlıkları eleştirdi.

10.05.2025 07:26
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 2024 bütçesindeki tarihi açığa ve ekonomik yönetimin çarpıklıklarına dikkat çekerek; "EYT değil, israf bu ülkenin bütçesini delik deşik etti. Emekliye kıyarak mali denge sağlanmaz" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, 2024 bütçesinde 2 trilyon 106 milyar lirayı aşan tarihi bütçe açığına ve hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi. Milletvekili Ün, "Bu tablo bir mali disiplinsizlik değil, ekonomik tükenmişlik özetidir" diyerek, hükümetin borçlanarak faiz ödemesini "övünülecek bir durum" olarak sunmasını eleştirdi. Milletvekili Ün, özellikle EYT'lilerin ve emeklilerin haksız yere bütçe açığının sorumlusu ilan edildiğine dikkat çekerek, gerçek yükün başka alanlarda olduğuna işaret etti. SGK'ye yapılan bütçe transferlerinin oranlarına dikkat çeken Ün, "2024 yılında emekli harcamalarının bütçedeki payı yüzde 13,9. Bu oran 2020'de yüzde 20,4'tü. EYT sonrası yük artmamış, tam tersine hafiflemiş. Emeklilerin milli gelirden aldığı payda yıllar içinde düşmeye devam ediyor. 2024'te bu oran sadece yüzde 6,1. Bu, son yılların en düşük seviyesidir. Demek ki EYT memleketi yıkmadı; adaletsizlik yıktı" dedi.

"Mağduriyet giderilmelidir"

Konuşmasında hükümetin ekonomik önceliklerini de eleştiren Milletvekili Ün, "Kur korumalı mevduat gibi uygulamalara milyarlar aktarıldı, israf önlenmedi, kamu ihaleleriyle yurt dışına servet aktarıldı ama emekliye kıyıldı" dedi.

Emekli maaşlarının reel olarak düştüğüne dikkat çeken Ün, "Dört ayda emeklinin maaşı TÜİK'e göre 1.709 lira, ENAG'a göre 2.553 lira eridi. Açlık sınırında yaşayan emekliler bu ülkenin ayıbıdır' dedi. Emeklilik sistemindeki yapısal adaletsizliklere de değinerek, borçlanma, çıraklık, staj gibi mağduriyetlerin giderilmesi için Meclis'e çağrıda da bulunan Ün, "Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması, yurt dışı çalışmaları gibi süreler maalesef prim gününü tamamlamada öncelikli sayılmıyor. 1999 öncesi çırak ve staj gibi kısa süreli çalışmalar tamamen kapsam dışı bırakılıyor, 2 kat fazla prim ödediği halde keskin bir yaş kıstasına tabi tutularak kademe yok sayılıyor ve bu Meclis, bu adaletsizliği, bu çarpıklığı düzeltmek için harekete geçmekten hala imtina ediyor. Bu Meclisin yapması gereken yaşanan bu mağduriyetleri görüp sistemi hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlemektir. Yaşanan mağduriyetleri görmezden gelen bu sistem değişmelidir. Hakkaniyetli bir reform şarttır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün: Bütçe Açığı İstihdam Sorunu - Son Dakika

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