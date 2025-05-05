Sema Silkin Ün, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Politika

Sema Silkin Ün, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

Sema Silkin Ün, Özgür Özel\'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen saldırıyı Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün kınadı.

05.05.2025 09:30
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında yapılan saldırı sonrası, kınama mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından birçok siyasi isimden kınama mesajı gelirken, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de saldırıya ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Milletvekili Ün, açıklamasında saldırı için "kirli teşebbüs" ifadesini kullandı ve provokasyonu lanetledi. Ün, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırı açık bir provokasyon girişimidir ve bu sinsi emeli tasarlayanlar bilmelidir ki, bu kirli teşebbüs önce Özgür Özel'in şahsında sonra milletimizin vicdanında yok olmaya mahkumdur" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sema Silkin Ün, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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