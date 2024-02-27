Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Yeni Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Yeni Tarihi Açıklandı

Senegal\'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Yeni Tarihi Açıklandı

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin yeni tarihi, bugün gerçekleştirilen ulusal diyalog toplantısında açıklandı. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, seçimlerin ülkede yağış sezonunun başladığı temmuz ayı öncesinde yapılacağını duyurdu. Sall, nisan ayında görevi sona ermeden görevi bırakacağını vurguladı.

27.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin yeni tarihi belli oldu.

Senegal'de 25 Şubat'taki devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin ardından başkent Dakar'da protesto gösterileri patlak vermiş, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall da tansiyonun düşmesi için ulusal diyalog toplantıları başlatmıştı. Sall, bugün gerçekleştirilen ulusal diyalog toplantısında seçim tarihini açıkladı. Sall, seçimlerin ülkede yağış sezonunun başladığı temmuz ayı öncesinde yapılacağını duyurdu. Sall, nisan ayında görevi sona ermeden görevi bırakacağını vurguladı.

Devlet Başkanı Sall'in seçimleri ertelemesinin ardından Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararnameyi iptal ederek, seçimlerin en kısa sürede düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Seçim tarihinin bir an evvel belirlenmesini isteyen 19 adaydan 16'sı, ulusal diyalog toplantılarına katılmayı reddetmişti.

Protestolarda 1 kişi hayatını kaybetmişti. - DAKAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Yeni Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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