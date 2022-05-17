Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

17.05.2022 14:05
Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

CHP Erzincan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyonla Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün sene-i devriyesinde mezarı başında anılarak dualarla yad edildi.

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Saygıyla özlemle anıyoruz. Seni Unutmayacağız güzel insan. Toprağın bol mekanın cennet olsun. Yattığı yer incitmesin. İnşallah." dedi. - ERZİNCAN

Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Kaynak: İHA

Kemal Şengül, Koronavirüs, Mollaköy, Erzincan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika


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