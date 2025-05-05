Sentetik Medya Çalıştayı Ankara'da - Son Dakika
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Politika

Sentetik Medya Çalıştayı Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı, 7 Mayıs'ta sentetik medya ve enformasyon güvenliği üzerine çalıştay düzenleyecek.

05.05.2025 14:40
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından 7 Mayıs'ta Ankara'da 'Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı' düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda akademisyenler, sosyal medya uzmanları, gazeteciler 'sentetik medya', 'dezenformasyon' ve 'enformasyon güvenliği' konularını masaya yatıracak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılması beklenen çalıştayda, sentetik medya konusunda farkındalık oluşturma, bilgi güvenliği, yapay zeka, stratejik iletişim, yeni medya alanında riskler ve fırsatlar tüm detaylarıyla ele alınacak. Çalıştayda 'Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler', 'Enformasyon Güvenliği ve Stratejik İletişim' başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek. Sentetik medyanın yarattığı dezenformasyon risklerine karşı mücadele etme yolları ve bu alanda uygulanabilecek etik, hukuki ve teknolojik çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştay, stratejik iletişim araçlarıyla somut yol haritaları geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Dezenformasyon, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ankara, Medya, Son Dakika

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