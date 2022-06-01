Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz

01.06.2022 19:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teröre karşı topyekün mücadele yürütülmesi gerektiğini belirterek, Fransız makamlarından genel olarak PKKPYDYPG ve FETÖ'yle mücadele konusunda somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teröre karşı topyekün mücadele yürütülmesi gerektiğini belirterek, Fransız makamlarından genel olarak PKKPYD YPG ve FETÖ'yle mücadele konusunda somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean- Claude Requier ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, son yıllarda Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi. Avrupa ülkelerinin güvenlik ile ilgili endişelerinin, kültürel çeşitlilik içinde farklı dinleri ve o dinlerin gereklerini yerine getirme konusundaki özgürlük anlayışlarını deforme etmemesi, bozmaması gerektiğini vurguladı.

Terör örgütlerine karşı topyekün bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, Terör örgütünün saldırıları 40 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olmuştur. PKK terör örgütü bizim sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye'deki kontrolsüz ortamı da fırsat bilerek ismini değiştirmek suretiyle oradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Fransız makamlarından genel olarak terörle mücadelemiz konusunda, özel olarak PKK, PYD, YPG ve FETÖ mücadele konusunda somut iş birliğe ve dayanışma bekliyoruz açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin son derece köklü olduğunu kaydeden Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ise Fransa, terörizmin finansmanı konusunda mücadele ediyor. Birçok banka hesabına el konuldu ve bu doğrultudaki çabalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde genç nesillerin terör örgütlerine çekilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı.

Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz
Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz
Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz
Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bahçeli: 'Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir' Bahçeli: 'Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir'
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: Şentop Fransız makamlarından terörle mücadelede dayanışma bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement