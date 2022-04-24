Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde "Ermeni soykırımı" teklifini iade etti - Son Dakika
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Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde "Ermeni soykırımı" teklifini iade etti

24.04.2022 19:35
Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde "Ermeni soykırımı" teklifini iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

Alınan bilgiye göre, HDP İstanbul Milletvekili Paylan, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine yakın bir saatte, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Cumartesi günü kanun teklifini TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP'li Paylan, 7 yıldır aynı kanun teklifini verdiğine yönelik açıklamada bulunmuştu ancak aynı mahiyette kanun teklifinin sadece 20 Nisan 2018'de verildiği ve iade edildiği öğrenildi. Paylan'ın 2019 ve 2020 yıllarında aynı konuya ilişkin verdiği iki araştırma önergesi de iade edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Ermeni, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde 'Ermeni soykırımı' teklifini iade etti - Son Dakika


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