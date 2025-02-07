Serkan Bayram'a Tayvan'dan Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Serkan Bayram'a Tayvan'dan Ödül

Serkan Bayram\'a Tayvan\'dan Ödül

Serkan Bayram, Tayvan'nın Chou, Ta-Kuan Vakfı'ndan 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' aldı.

07.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou ve beraberindeki heyet ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram, hayatını konu alan "Buğday Tanesi" isimli kitabının Çinceye çevrileceğini açıklayarak, "Buğday Tanesi, tohum saçtı, başak oldu, bütün dünyaya hizmet ediyor. İngilizcesi, Almancası, Fransızcası var ve Çinceye de kavuştu." dedi.

Tayvan'ın katkılarıyla Gaziantep'te "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"nin kuruluşunu tamamladıklarını anlatan Bayram, 6 Şubat depremleri sonrasında verdiği destekten dolayı başta Tayvan olmak üzere bütün ülkelere teşekkür etti.

Tayvan'ın Türkiye'ye engellilerle ilgili proje için 5 milyon dolar destekte bulunduğunu belirten Bayram, "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan'ın desteğiyle kurulduğunu anlattı.

Bayram'ın, 6 Şubat depremlerinde engelli kalan vatandaşların sorunlarını Tayvan'la beraber çözmeye devam edeceklerini söylemesi üzerine Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang, "İnşallah devam edebiliriz." diyerek karşılık verdi.

Öte yandan Bayram, New York'ta bu yıl 42'incisi düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü'nün konusunun "Buğday Tanesi" olacağını söyledi.

Bayram'a Tayvan Devlet Nişanesi takılacak

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou, Bayram'ı sadece bir Türk milletvekili olarak değil aynı zamanda "bütün dünya adına engellilerin milletvekili" olarak da gördüklerini belirterek, 19-27 Eylül tarihleri arasında Tayvan'da 18 ülkeden Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü kazananların katılacağı "Toplumsal Refah Etkinlikleri Serisi" toplantısına davet etti.

Bayram, ödülü almak üzere bu toplantıya katılacağını ve burada kendisine Tayvan Devlet Nişanesi takılacağını bildirdi.

Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang, Bayram'ın hayat hikayesinin tüm insanlığa örnek olacak bir hikaye olduğunu belirterek, "Buğday Tanesi" kitabının Çinceye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tayvan'ın belediyelerle ve milletvekilleriyle deprem bölgesinin eski günlerine dönebilmesi için işbirliği yaptığını anlatan Chih-Yang Huang, "Bu ödülü kazandığı için saygıdeğer vekilimi tebrik etmek istiyorum. Yaşamdaki engellerle mücadele etmenin ve sonunda başarının bir örneği kendisi." diye konuştu.

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou, AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a, "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü"nü takdim etti.

Bayram ise Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou'ya "Buğday Tanesi" isimli kitabını ve çini işlemeli bir bakır tabak hediye etti.

Ödül takdiminin ardından Chou, Ta-Kuan Vakfı üyelerinden Down sendromlu Yi Jia Chou saksafon çalarken, Tian Guan Chou isimli genç ise Tayvan'ın geleneksel müzik aleti seramik flüt üfledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Buğday Tanesi, Serkan Bayram, Milletvekili, Gaziantep, İstanbul, AK Parti, Politika, Tayvan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Serkan Bayram'a Tayvan'dan Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:09:37. #1.12#
SON DAKİKA: Serkan Bayram'a Tayvan'dan Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.