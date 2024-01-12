Serkan Yazıcı AK Parti Marmaris Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

İş insanı, turizmci Serkan Yazıcı AK Parti Marmaris Belediye Başkan aday adaylığını coşkulu bir kalabalıkla açıkladı.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Marmaris Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı olan az farkla seçimi kazanamayan iş insanı, turizmci Serkan Yazıcı 2024 seçimlerinde AK Parti'den aday adaylığını coşkulu bir kalabalıkla duyurdu.

Marmaris İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen aday adaylığı açıklamasında konuşan Muğla AK Parti Milletvekili Kadem Mete, ilçenin belediyelerden hizmet alamadığını turizmcilerin mağdur olduğunu söyledi.

Turizm sezonunda belediyelerin kaldırımları bile düzeltemediğini belirten Mete, "Yaz aylarında turizmin ortasında iş makineleri çalışıyordu kazıyorlar Marmaris'in yollarını. Yollarımız her şeyimiz berbat durumdaydı. İlçeyi sahipsiz bırakılmış durumdaydı. Dağ gibi biriken sorunlarımız var. Turizmde markalaşmış bir isim Serkan Yazıcı'yı artık belediye başkanı yapma zamanı." dedi.

Serkan Yazıcı da 5 yıl önce yine aynı yerden yola çıktıklarını anımsatarak ellerinden geleni yaptıklarını ancak demokrasi gereği halkın teveccühüne mazhar olamadıklarını dile getirdi.

Yeniden Marmarislilerin karşısına çıktıklarını aktaran Yazıcı, "5 yılda içinde çok şeyler yaşadık. Yangın, sel, Kovid-19, deprem. Sizlerin teveccühü ile yeniden aday adayı oldum. Halkımızın refahı için mücadele edeceğim. Halkımızın çocuklarımızın daha bir kentte yaşaması için çalışacağım. Çocuklarımız bu ilçede rahat ve refah içinde yaşayacağı, halkımızın doğasıyla barışık bir Marmaris hayal ediyorum." diye konuştu.

Yazıcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl geldiğinizin önemi yok nasıl gideceğinin önemi var, nasıl uğurlanacağınızın önemi var. İnce eleyip sık dokuyacağız 45 gün içerisinde projelerimizi hayata geçirmeye sizlere söz veriyorum. Sizlerde biliyorsunuz ki Marmaris halkı da biliyor ki Serkan Yazıcı söz verdiği zaman yapacağımı bilir."

Aday adaylığı açıklamasına, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, parti yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Üyeler ve vatandaşlar Serkan yazıcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.