Serkan Yazıcı, planlı mitingini iptal etti

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçimlerden önce yapacağı planlı mitingi iptal ettiğini bildirdi.
Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada; zor, yorucu, meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici bir kampanya döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek yol arkadaşlarına, tüm Marmarislilere ve rakip adaylara teşekkür etti.
Seçim kampanyası boyunca yüzlerce kilometre yol yaptığını, binlerce Marmaris sevdalısıyla karşılaştığını belirten Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:
"Bu şehre, bu şehrin insanlarına bir kez daha aşık oldum. Doğruya doğru; eleştiren, kızan da oldu; bizi görünce gözleri dolan da. Ancak kimseyi ayırmadan tüm Marmaris'e bu demokratik olgunluk nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."
Yazıcı, açıklamasında, seçim kampanyasının son günlerine gelindiği hatırlatarak bir yandan mübarek ramazan ayı olduğunu, diğer yandan kentin klasik kampanyalardan biraz yorulduğu ifade etti.
Seçmenlerine, mesajlarını sosyal medya, yerel ve ulusal basın üzerinden ulaştırabildiklerine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:
"Sosyal medyadan paylaştığımız projelerimizle ilgili öyle yoğun bir ilgi oldu ki, bu durum ulusal kanalların bile dikkatini çekti. Bu nedenle artık klasik kampanya yaklaşımından biraz uzaklaşma kararı aldık. Kentimizi çok yormak istemiyor ayrıca ayırdığımız kaynağın da hayırlı bir işe gitmesi arzusunu taşıyoruz. Bu düşüncelerle yapmayı planladığımız mitingi iptal ediyoruz. Bu miting için ayırdığımız kaynağı ise ilçemiz dışında okuyan 100 kız öğrencimize burs olarak dağıtmak istiyoruz. Tek şartımız şu, ikameti Marmaris'te olup ilçe dışında üniversite okuyor olmak. Kadınlarımız, kız öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Güçlü bir Marmaris ancak güçlü kadınlar, iyi eğitim almış kız öğrenciler ile var olabilir. İnşallah bu karar ile küçük de olsa bir adım atmış oluruz. Marmaris'i, Marmarislileri ve Marmarisli kız öğrencileri çok seviyoruz. Erkek öğrencilerimize de güzel sürprizlerimiz olacak ancak öncelik Marmaris'in Sultanları'nda."
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Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini isteyenlerin Türkiye'nin nasıl yönetileceğini düşünmediğini belirtti. Şentop, seçimlerde sandıkları terk etmenin hatalı olduğunu ve belediyelerin AK Parti'de olabileceğini söyledi.
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'nin dışında bir partiye oy verilmemesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel'e tepki göstererek, bu tür cıvıklıkların Türk siyasetinde olmadığını belirtti. Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığını vurgulayarak, partisinin adayları için destek istedi.
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