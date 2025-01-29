Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin\'den Haciz Açıklaması

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, müteahhitlerin alacakları nedeniyle makam odasındaki eşyaların haczedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Haciz işleminin sembolik olduğunu vurgulayan Tekin, mali disiplini bozmadan Seyhan halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

29.01.2025 00:57  Güncelleme: 00:59
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BELEDİYE BAŞKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 5 müteahhitin alacalarına yönelik başlattıkları icra takibi sonucu makam odasındaki eşyaların haczedilmesine yönelik açıklama yaptı. Seçim döneminde makamının sokaklar olacağını söylediğini hatırlatan Başkan Tekin, bunu 9 aydır gösterdiklerini söyledi.

Haciz işleminin sembolik olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Bu alacağı karşılayacak rakam olmaktan çok uzak. Dengelenemez bir miktardır buradaki masa ve sandalye. Şunu belirtmek istiyorum; 1 Nisan itibariyle göreve başladığımızda burada bir seçim bütçesi uygulanmıştı ve mali disiplin bozulmuştu. Bozulan mali disiplin bu şartlar altında biz söz verdiğimiz gibi Seyhanlının refahı ve mutluluğu için hizmet etmeye devam ettik. Hizmet anlayışımızı ve kaynaklarımızı değiştirmeye çalıştık. Kent lokantaları açtık, Seyhan'da bize güvenen iş insanlarının yaptığı bağış ve desteklerle. Çok fazla bağış aldık ve hizmetlerimizi böyle sürdürmeye çalıştık. Yığınlarca rakamlara mal olacak park ve bahçeler ihaleleri yapmadık. Çünkü bütçemiz buna elvermiyordu. Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlara iş olanağı sağladık ve farklı bir yöntem geliştirdik, bu hizmetimizi yapmaya devam ettik. Bu şartlar altında çalışırken bugün bir hacizle karşılaştık. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. İlk günkü kararlılıkla hizmetlerimize devam edeceğiz. Seyhanlıyı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Bu bir başlangıçtır, mücadeleye devam edeceğiz."

Öte yandan Başkan Tekin, yarın daha detaylı bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması - Son Dakika

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