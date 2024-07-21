Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Ekibi Başkanı Ziyaret Etti

Politika

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 16-17 Temmuz tarihleri arasında Kilis'te düzenlediği kulüpler arası bölge şampiyonasında minikler ve yıldızlar kategorilerinde birinci olan Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip, şampiyonluk kupalarını armağan ettiler.

Adana, Mersin, Aksaray, Karaman ve Kilis'ten 21 farklı takımın katıldığı kulüpler arası bölge şampiyonasından iki birincilik ile dönen Seyhan Belediyespor Kulübü halk oyunları ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oya Tekin, " Minik ve yıldız takımımızı elde ettikleri başarı nedeni ile kutluyorum. Çifte kupa kazanılması bizler için gururu verici. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Seyhan Belediyesi'nin en iyi şekilde temsil edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seyhan Belediyesi olarak her alanda başarılı olmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Tekin, " Türkiye Şampiyonası'nda Adana'mızı temsil edecek olan minik ve yıldız halk oyunları ekibimize güveniyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA