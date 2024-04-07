Seyhan'ın ilk kadın belediye başkanı Oya Tekin göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Seyhan'ın ilk kadın belediye başkanı Oya Tekin göreve başladı

Seyhan\'ın ilk kadın belediye başkanı Oya Tekin göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin, mazbatasını alarak göreve başladı. Törene birçok siyasi isim katıldı.

07.04.2024 12:26  Güncelleme: 12:30
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Seyhan'ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Oya Tekin'in mazbatasını alıp göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den Seyhan Belediye Baştan adayı olan ve seçimi kazanan Oya Tekin, adliyeden mazbatasını aldı. Tekin, mazbatayı aldıktan sonra beraberindekilerle kol kola yürüyerek belediyeye yürüdü. Barış Meydanında gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasıyla başlatıldı. Önceki dönemlerde görev yapan İl, ilçe başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı mazbata töreninde CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam başta olmak üzere bir çok İlçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Seyhan ve bir çok ilçenin meclis üyeleri katıldı. CHP Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut il dışında olmaları nedeniyle mesaj gönderdi.

Törenin ilk konuşmasını CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan yaptı. Daha sonra CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gerçekleştirdi.

Başkan Tekin yaptığı konuşmada; " Seyhanlılar, Adanalılar ne demiştik yola çıkarken, "çaresi yok usta biz kazanacağız" biz inandık, biz inançla kenetlendik, biz inançla gece gündüz demeden çalıştık ve biz kazandık" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "tüm emeği geçenlere selam olsun" diyerek, "Bugün sizlerle; doğup büyüdüğüm topraklara, ilk kadın belediye başkanı olarak hizmet edecek olmanın, onurunu, gururunu ve heyecanını paylaşıyorum. Bu tek başına bir partinin, bir adayın zaferi değildir. Bu bağımsızlığımız, özgürlüğümüz için milli mücadele ruhuyla; haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı birlikte başardığımız bir haykırıştır. Bu haykırışın sesi olma sorumluluğunu bana verdiniz. Adana'nın ilk kadın Belediye Başkanına verdiniz. Aldığım bu sorumluluğun ağırlığının farkındayım ve bir Adanalı olarak, bunun sevincini yaşıyorum. Seyhan'ı Cumhuriyetçi bir ruhla, eşitlikle, adaletle ve kardeşlikle yöneteceğiz. Bize oy versin vermesin, herkesin yanında, hizmetinde olacağız. Karanlığa karşı, aydınlık olacağız. Temiz, şeffaf, hesap verir olacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize ilham verecek, geleceğe güvenle hazırlanmalarında fırsat eşitliği tanıyacak bir Seyhan için, söz veriyorum. Kadınlarımızı cam tavanları kırarak, sosyal yaşamda, iş ve ev yaşamında güçlendirip üretimin içine çekmeye söz veriyorum" dedi

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Başkan Tekin, başkanlık binasına geçerek devir teslim işleminin tamamlanmasını sağladı. Başkanlık odasına dolan yüzlerce vatandaş ise Başkan Tekin ile fotoğraf çektirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Seyhan'ın ilk kadın belediye başkanı Oya Tekin göreve başladı - Son Dakika

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