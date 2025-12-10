Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti - Son Dakika
Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti

10.12.2025 15:02
Kamuda yönetici ve uzman personele verilmesi teklif edilen 30 bin liralık seyyanen zam teklifinin geri çekilmesi Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekti. Bakanlığın bahçesinde toplanan kalabalık bir çalışan grubu sessiz protestoya imza attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesini içeren teklifi kabul edilmişti.

DÜZENLEME 30 BİN KİŞİYİ KAPSIYORDU

Düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.

MECLİS'TE UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA GERİ ÇEKİLDİ

Ancak üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.

BAKANLIK BAHÇESİNDE "SESSİZ PROTESTO"

Yaşanan gelişme Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekerken, bugün bakanlık bahçesinde kalabalık çalışan grubu sessiz bir protestoya imza attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: ANKA

    Yorumlar (8)

  • 389700 389700:
    memur emeklileri asgariler bu kadar maas almiyor insafiniz kurusun karaktersizler 96 6 Yanıtla
  • Kadri TAMAZ Kadri TAMAZ:
    Yanlış hemde çok yanlış. Asgari ücret 22.000 TL sen bunlara 30.000 seyyanen oda zam yapacaksın. Bunların toplam asgari ucretliye oranı 0,001 bile değil. Hak yenir. Haram olur. 78 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sizin gibi çok kişi var boş geziyor istifa edin beğenmiyorsaniz 67 5 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    yüzsüzler, karaktersizler.utanmazlar hiç mi ailenizde etrafınızda asgari ücretli, emekli yokk...onlar 15,20 alırken size bir çırpıda 30 bin zam yapılmasını istiyorsunuz, calismiyorsanız sktr olun gidin 61 4 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    emeklinereye çıksın??? 34 2 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    Emekli nin çıkacağı yer ancak Darağcı! olmalı... 9 1
