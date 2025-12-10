Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesini içeren teklifi kabul edilmişti.
Düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.
Ancak üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.
Yaşanan gelişme Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekerken, bugün bakanlık bahçesinde kalabalık çalışan grubu sessiz bir protestoya imza attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Politika › Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)