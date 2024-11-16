Sezai Karakoç Anıldı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 3. yılında şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'u andı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden Sezai Karakoç üstadımızı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Türk şiirinin başköşesinde yerini alan Sezai Karakoç'un güçlü ve eşsiz şairliğinin yanı sıra modern Türk düşüncesinin büyük bir mütefekkiri, haysiyetli bir aydın ve nezaket timsali bir beyefendi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İslam medeniyetinin ihyasına ömrünü vakfetmiş, 'Diriliş Nesli' ideali doğrultusunda yazmış, anlatmış ve yaşamıştır. Ardında bıraktığı eşsiz külliyatından her zaman istifade edeceğimiz üstat Sezai Karakoç'un ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.