DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli: Sivil bir anayasa için yol temizliği yapılmalı

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Sivil bir anayasadan söz edebilmeniz için her şeyden önce bir yol temizliğine ihtiyacınız var. Bu yol temizliğini gerçekleştiremediğiniz sürece sivil bir anayasanın hayata geçmeyeceğini de en iyi siz biliyorsunuz." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 40'tan fazla kişinin katledildiğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sezai Temelli, İsrail'in, Filistin halkına dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını ancak ciddi bir yaptırımla karşılaşmadığını vurguladı.

27 Mayıs askeri darbesinin 64. yılında darbe sonrası idam edilen Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan Menderes'i rahmet ve saygıyla andığını dile getiren Temelli, "Darbelere son vermenin, darbecileri yargılamanın yegane yolu, bu mekaniği durdurmaktan geçiyor. Bu konuda demokrasiden, sivil toplumdan yana bir tavrın hayata geçmesi kaçınılmaz bir öncelik olarak önümüzde duruyor." diye konuştu.

Türkiye'de hukuk devletinin yok sayıldığını, adaletin yerlerde süründüğünü öne süren Temelli, şu görüşleri paylaştı:

"Sivil bir anayasadan söz edebilmeniz için her şeyden önce bir yol temizliğine ihtiyacınız var. Bu yol temizliğini gerçekleştiremediğiniz sürece sivil bir anayasanın hayata geçmeyeceğini de en iyi siz biliyorsunuz. Hala 12 Eylül Anayasası ile yönetiliyor bu ülke, herkes 12 Eylül Anayasası'ndan şikayet ediyor. Fakat 12 Eylül Anayasası'nı sonlandırabilecek gerçekçi, sahici bir adım atılmıyor."

Temelli, 25 Mayıs'ta Cumartesi Anneleri ile Galatasaray Meydanı'nda beraber olduklarını anımsatarak, bu sivil eylemin 1000 haftadır sürdüğünü hatırlattı.

Kayıp yakınlarının, çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını, kardeşlerini aradığını anlatan Temelli, Cumartesi Anneleri'nin sesine kulak vermeden, demokrasi adına bir adım atmanın mümkün olmayacağını savundu.

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini anımsatan Temelli, bu düzenlemenin, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için getirildiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda da Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşüleceğini kaydeden Temelli, bir bakanlığı güçlendirmek için vakıf kurulduğunu aktardı. Temelli, amacın fonları yönetmek olduğunu öne sürerek, bu yasanın geçmemesi için güçlü bir muhalefet sergileyeceklerini belirtti.

"Türkiye'nin gündeminden kopmuş iktidarı izliyoruz"

Ülkenin ciddi sorunları varken Genel Kurul'un gündeminin gerçek sorunlarla ilgili olmadığını iddia eden Temelli, "Türkiye'nin gündeminden kopmuş bir iktidarı izliyoruz." sözlerini sarf etti.

Sokak hayvanlarının uyutulmasına dair girişimlerin de bir katliam olacağını söyleyen Temelli, "Sokak hayvanlarının katledilmesine karşıyız." ifadesini kullandı.

Satın alma gücünün azaldığına dikkati çeken Temelli, buna karşı sahici tedbirler getirilmediğini dile getirdi.

Açıklanan tedbirlerle enflasyonla mücadele edilemeyeceğini belirten Temelli, 2,6 trilyon lira bütçe açığı olan bir ekonomiye, açıklanan tedbirlerle çare bulunamayacağını kaydetti. Temelli, "Çocukları bile güldürecek bir anlayışla tasarruf yapma peşindeler." dedi.

"Müzakereden yana olacağız"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani bahanesiyle başlatılan eylemlere ilişkin davada verilen kararları eleştirdi. "Kobani davası bir kumpas davasıdır, bir utanç davasıdır" diyen Parlak, verilen cezalarla hukukun katledildiğini ve bu katliamı sineye çekmeyeceklerini söyledi.

Siyasette normalleşme olmadığını ifade eden Parlak, "Her zaman demokrasiden, özgürlüklerden ve müzakereden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kürtlerin ve onların siyasi temsilcilerinin dahil edilmediği hiçbir sürecin başarıya ulaşma şansı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.