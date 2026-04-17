SGK, 4 Bin Hemofili Hastasına Destek Sağladı

17.04.2026 12:09
Bakan Işıkhan, 66 hemofili ilacı ile tedavi erişimini kolaylaştırdıklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesinde yer alan 66 hemofili ilacı sayesinde tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırdıklarını, mart ayı itibarıyla 4 bin hemofili hastasının tedavi giderlerini karşıladıklarını bildirdi.

Hemofili hastalarına destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Geri ödeme listemizde yer alan 66 hemofili ilacı sayesinde tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırdık. 2026 Mart ayı itibarıyla 4 bin hemofili hastamızın tedavi giderlerini karşıladık. Kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. Tedavilere ev ortamında kolaylıkla erişim imkanı sunduk. SGK aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi tedavi hizmetlerinden yararlanmaları için adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

