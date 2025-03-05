Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, askeri hastanelere ilişkin, "İhtiyaç var mı? Var. Bunların hepsini bakanlık görevimiz sırasında hem de şu anda çeşitli şekillerde sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde gerekli sorunları, ihtiyaçları aktardık. Bu konuda Sağlık Bakanlığının çalışmaları var, Cumhurbaşkanının direktifleri var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, devletin bekası, halkın refahı bakımından yapılması gereken ne varsa yaptıklarını vurgulayan Akar, bunları yaparken en önemli konuların başında Türkiye'nin savunması ve güvenliğinin geldiğini söyledi.

Savunma ve güvenlik denildiği zaman "ana vatan", "gök vatan", "mavi vatan" ile ilgili çalışmaları yaparken, diğer taraftan da "dijital vatan" dan da bahsedilebileceğini belirten Akar, "Dijital vatana karşı da işlenebilecek her türlü eyleme karşı, savunmayı sağlamak bakımından siber güvenlik olmazsa olmaz bir hale gelmiştir. Dünyada komünikasyonda, dijital teknolojilerdeki gelişmeleri hep beraber yakından izliyoruz. Burada çok ciddi, önemli gelişmeler var. Bunların bir tarafı hepimiz için yararlı olmakla beraber, diğer tarafı bizim hayatımızı, ülkemizin güvenliğini, savunmasını ciddi şekilde tehdit etmekte, bizim için risk oluşturmakta. Buna karşı mutlaka tedbir almamız bir gerekliliktir." ifadelerini kullandı.

Akar, TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmalarda, böyle bir ihtiyacın olduğu konusunda bir mutabakatın sağlandığına işaret ederek, bunun nasıl yapılacağı konusunda tartışmaların söz konusu olduğunu kaydetti.

Komisyon çalışmaları sırasında ve sonrasında yapılan değerlendirmelere çok önem verdiklerinin altını çizen Akar, kanun teklifinde herhangi bir muğlaklığın olmaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Siber Güvenlik Başkanlığının denetlenmesine yönelik eleştirilere yanıt veren Akar, "Kurulan başkanlık, hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu denetleme birimlerinden, kurumlarından, usullerinden hiçbir şekilde azade değil. Hiçbir ayrıcalık tanınmamıştır." dedi.

Siber güvenliğin ihtiyaç olduğunu bildiklerini, bunu herkesin kabul ettiğini dile getiren Akar, nasıl olacağı konusunda ise bugün ve yarın yapılacak çalışmalarla mutabakatın sağlanacağını söyledi.

Akar, komisyon olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bundan sonra göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

"Amacımız, bu yasanın en uygun şekilde gerçekleşmesi"

Şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarıyla ilgili konuların da Genel Kurul'da gündeme geldiğini hatırlatan Akar, bunun üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanarak, şehit aileleri ve gazilere her türlü imkanı en üst düzeyden sağlamak için gayret ettiklerini vurgulayan Akar, "Bununla alakalı yasal düzenlemeler nedir? İhtiyaçlar nelerdir? Bu konuda tüm temaslarımızı hem partilerimizde hem diğer derneklerimizle, vakıflarımızla, şehit aileleri ve gazi dernekleriyle konuşuyoruz, onları da davet ediyoruz. Onların da fikirlerini görüşlerini alıyoruz. En olumlu şekilde, kimseyi rencide etmeden gerçekten yapılan işe uygun şekilde herkesin onurunu düşünmek suretiyle çözümü üzerinde duruyoruz ve bunu da çözmekte azimliyiz ve kararlıyız." dedi.

Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına yönelik sorulara yanıt veren Akar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan bazı tedbirlerin olduğunu anımsattı. Bu tedbirlerin hepsini gördüklerini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"İhtiyaç var mı? Var. Bunların hepsini bakanlık görevimiz sırasında hem de şu anda çeşitli şekillerde sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili kurum ve kuruluşlar çerçevesinde gerekli sorunları, ihtiyaçları aktardık. Bu konuda Sağlık Bakanlığının çalışmaları var, Cumhurbaşkanının direktifleri var. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı olarak ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi koyduk ortaya. Bu çalışmalar oluyor, temennimiz bu konudaki çalışmaları sürdürmek suretiyle yapılması gereken ne varsa, bunların hepsinin gerçekleşmesi lazım. Operasyonlar bugün, şu ya da bu şekilde devam ediyor. Yarın da karşılaşabileceğimiz çeşitli durumlar var. Bütün bu hallerde ihtiyaç ne varsa, bunların hepsinin karşılanması gerçekten önemlidir, esastır, değerlidir. Bu, sağlık konusu da olduğu için ayrıca önem arz etmekte. Burada, hayatını ortaya koyan, büyük fedakarlıklarla ülkemizin, milletimizin savunması için gayret gösteren Mehmetçiğin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak hepimizin boynunun borcu. Birinci, operasyon sahalarında, harekat sahalarında gerekli desteğin, sağlık desteğinin eksiksiz sağlanması. Diğer taraftan da günlük hayatın akışı içerisinde sadece Mehmetçiğin değil, aynı zamanda onların anne, baba ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle alakalı da en sağlıklı şekilde hizmetin verilmesi bizim için amaçtır. Bu bakımdan da çalışmalarımızı bir bütün halinde yapıp, çalışıp, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. "

Kanun teklifine yönelik eleştirileri hatırlatan Akar, kanun teklifinin 6, 7, 8 ve 16. maddelerinin bir kez daha üzerinden geçtiklerini, bu maddelerle ilgili çalışmanın sürdüğünü belirtti. Akar, "Amacımız, bunla alakalı varabileceğimiz olumlu sonuçları, katkıları da yapmak suretiyle bu yasanın en uygun şekilde, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak, güvenliğimizi sağlayacak, ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde gerçekleşmesi. Bunu yapmak suretiyle ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, yasayı da hep beraber uygun şekilde çıkarma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.