Sıfır Atık Projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödülü\'ne layık görüldü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'ne layık görüldü. Portekiz'de düzenlenen törende ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık Projesi', başarısı ile dünya çapında ödül almaya devam ediyor. Atık üretimini azaltarak, geri dönüşümü teşvik eden ve doğal kaynakları koruyarak daha temiz, daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir Türkiye oluşturmaya yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren 'Sıfır Atık Projesi, son olarak Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinin barış ve refahına katkıda bulunan projelere verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'ne değer görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına ödülü Portekiz'in Braga şehrinde düzenlenen törenle aldı. Forum Braga Konferans Salonu'nda düzenlenen törende PAM Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden ödülü alan Bakan Özhaseki, Türkiye olarak Akdeniz Parlamenter Asamblesi'ne taraf olmaktan ve katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi'nin bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline geldiğini belirtti.

"Toplanan atıklar sayesinde 185 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı"

Sıfır Atık Hareketi'nin hem çevreyi koruduğuna hem de israfı önlediğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Hayatımızın her alanında ortaya çıkan atıkları dönüştürüp ekonomiye kazandırıyoruz. Toplanan atıklar sayesinde 185 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. 498 milyon ağaç kurtarıldı. Deniz kirliliğiyle mücadele için oluşturduğumuz Sıfır Atık Mavi Hareketimizle de 7,8 milyon ton plastik atığın geri dönüşümünü sağladık" ifadelerini kullandı.

30 Mart gününün Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilerek tüm dünyada kutlandığını belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi, döngüsel ekonomiye katkıları dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu. Bugün küresel iklimimizde yaşanan değişikliklerle ilgili nereye gittiğimizi sorgulamamız ve ortak evimiz dünyamızın geleceğini koruyarak kurtarmamız şarttır. Aksi takdirde gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakmış olacağız. Bugün aldığımız ödül, Türk milleti olarak bu gidişe 'dur' demek için attığımız güçlü bir adımın sonucudur. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız ve Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi adına alıyor, kendilerine katkılarından dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."

Konuşmasının sonunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da vurgu yapan Özhaseki, dünyaya bir çağrıda bulundu. Bakan Özhaseki, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor. Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. 'İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın' deyin ve dünya huzur bulsun" şeklinde konuştu. - ANKARA