Siirt'te Ulaşım Sorunları Sürüyor

Politika

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Siirt'te hava, kara ve demir yolu ulaşımındaki sorunların yıllardır çözülmediğini savunarak, vatandaşların bunlara yönelik kalıcı çözüm bulunmasını ve verilen sözlerin tutulmasını istediğini aktardı.

Sarıtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Siirt'teki bazı kara ve demir yolu projelerini sıralayarak, tamamlanmadıklarını söyledi.

Siirt Havalimanı'nda yaşanan sorunların, vatandaşlar için çileye dönüştüğünü ileri süren Sarıtaş, Siirt ile Ankara ve İstanbul arasında düzenlenen tarifeli uçak seferlerinin önemli bir bölümünün iptal edildiğini ve yolcuların mağdur olduğunu anlattı.

DEM Parti'li Sarıtaş, Siirt'te, 1998'den beri havaalanı olduğunu hatırlatarak, "Ancak bu havaalanından sağlıklı bir ulaşım ağı sağlanabilmiş değil. Siirtliler açısından uçuş iptalleri, ertelemeler, başka şehirlere inişler ağır bir eziyet haline dönüşmüş durumda. Pisti olmayan bir havalimanına terminal yapılıyor. İnişe uygun olmadığını biliyorlar. Ulaşım sorunu, turizmi, ekonomiyi etkiliyor. Siirtliler kalıcı çözüm bulunmasını, verilen sözlerin tutulmasını istiyor. İlçeler arasındaki ulaşım, yıllardır o kadar korkunç ki. Hem dar, hem çok virajlı. Yollar çok yıpranmış." ifadesini kullandı.