Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ameliyat sonrası belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Kabadayı'nın bu hareketi birçok kesim tarafından "Şov" olarak nitelendirildi.
Başkan Kabadayı, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim. Biz bu vatanımızın bekçisiyiz. Sosyal medya üzerinden değil, yüz yüze görüşmek için buradayım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi - Son Dakika
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