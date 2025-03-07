Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi - Son Dakika
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Politika

Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Başkan Kabadayı, ''Şov'' olarak nitelendirilen bu hareketi için ''Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim'' ifadelerini kullandı.

07.03.2025 09:59  Güncelleme: 10:09
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ameliyat sonrası belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Kabadayı'nın bu hareketi birçok kesim tarafından "Şov" olarak nitelendirildi.

"TEHDİTVARİ ÇAĞRILARI GÖRÜNCE GELDİM"

Başkan Kabadayı, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim. Biz bu vatanımızın bekçisiyiz. Sosyal medya üzerinden değil, yüz yüze görüşmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Başkan Kabadayı'nın kolunda serumla toplantıya katılmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Allah Allah. Şova bak.
  • Bu şova gerek yok.
  • Bırakın şov yapmayı...
  • Bana şov gibi geliyor pek samimi bulmuyorum.
  • Saçma sapan hareketler...
  • Bu ne ya şaka gibi...
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

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Son Dakika Politika Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ercan Bey:
    icraat olmayan yerde şov başlarmış. Buda CHP li.. Ben şaşırmadım... 90 27 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    vah garibim tahminimce basuruda azmıştı ne yapsın . 63 20 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Öfff hergün bir önceki günü arar olduk. 69 7 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ulan medya organı, adama bi serumu çok gördünüz be ayıptır :)) Neyse gerçi kimisine de Audi A8’i çok görüyorlar, normaldir. 31 21 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Şirinlik yapıyo amcası(; 19 7 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Yaptığı tam bir ahmaklık. Şov yapmış gereksiz gündeme gelme çalışmasında ya vekil olacak yada CHP yönetiminde yer almak için okları üstüne çekiyor. La Siz GRKZKALMISINIZ: arkadaş derhal savunma alıp kamoyundan özür dilmesi gerekir 6 4 Yanıtla
  • 81855655As:
    zaten bazılarının işi güçü şov.bu şovlarında faydasını görüyorlar,taraftarlarıda şovları seviyorlar.ertesi gün şovdan çıkıp partililer arasında gerçeğe dönüşüyor. 0 4 Yanıtla
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