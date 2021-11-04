Şile'de 'Muharip Gaziler Derneği' açıldı - Son Dakika

Şile'de 'Muharip Gaziler Derneği' açıldı

İSTANBUL - Şile Belediyesi'nin desteğiyle Gazilerin bir araya gelerek, iş ve işlemleri tek elden yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilciliği resmi törenle Şile Kent Meydanı'nda açıldı.

Şile Belediyesinin desteğiyle, Kent Meydanı'nda gerçekleşen Şile'de yaşayan Gazilerin, sosyalleşebileceği ve tek bir çatı altında toplanabileceği Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilciliği açılışı yapıldı.

Açılışa; Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Ergar, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Kolluk kuvvet komutanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şile Temsilciliği Başkanı Saffet Peksoy, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ankara Genel Merkezi Başkan Yardımcısı Sebahattin Ünlüsoy, STK ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, Gaziler ve Gazi yakınları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Ümraniye Belediyesi Mehteran Topluluğu gösterisinin ardından, ebediyete intikal eden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve Gazilerin protokole plaket takdim etmesini takiben, açılış töreni konuşmaları yapıldı.

"Gazilik bizim için şehitlikten sonra gelen en büyük makam"

Açılış töreni sonrası konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Gazi ve ailelerinin bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri böyle bir mekanı kendilerine tahsis ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. Gazilik bizim için şehitlikten sonra gelen en büyük makam. Herkes şehit ve gazi olamaz. Vatan bayrağının dalgalanabilmesi için ezan sesinin dinmemesi için vatan toprağının bütünlüğü için mücadele eden herkese şükranlarımızı sunuyor ve saygıyla anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlık diliyoruz" diye konuştu.