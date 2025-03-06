Politika

Halkın sorunlarını yerinde tespit etmek, hızlı çözümler sunabilmek, devam eden ve planlanan projeleri anlatmak amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Mersin'in Silifke İlçesi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut," 88 mahallemize gidip halkımızın talep ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu plana göre değerlendiriyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Turgut, belediye meclis üyeleri ile birlikte Hüseyinler Mahallesini ziyaret etti. Başkan Turgut burada mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Samimi karşılama ve hoş sohbetleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Turgut," Plan ve program dahilinde mahalle ziyaretlerimizi sürdürüyor, her mahallemize eşit bir şekilde hizmet dağılımı gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz, yaz kış demeden ve durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ile kırsal mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle 88 mahallemize gidip halkımızın talep ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu plana göre değerlendiriyoruz. Belediyenin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 88 mahallemizde olduğu gibi Hüseyinler Mahallemizde de güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Mahallelerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Mustafa Eroğlu, "Mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinleyip, bizleri belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdiler. Bizlerde mahalle sakinleri olarak belediyemize taleplerimizi dile getirme imkanı bulduk. Mahalle sakinleri olarak kentimize ve mahallemize yapılan hizmetlerden memnunuz. İmkanlar ölçüsünde başarılı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımız Mustafa Turgut başta olmak üzere emeği geçen personeline ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN