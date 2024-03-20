Silivri Hükümet Konağı Açıldı - Son Dakika
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Politika

Silivri Hükümet Konağı Açıldı

Silivri Hükümet Konağı Açıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri Hükümet Konağı açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirtti.

20.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
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Silivri Hükümet Konağı açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz kendi içimizde sizlerin yüzüne daha iyi bakabilmek için, sizlerin daha fazla hayır dualarını alabilmek için yarış içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Silivri Yeni Mahalle'de yapılan Silivri Hükümet Konağı binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz kendi içimizde sizlerin yüzüne daha iyi bakabilmek için, sizlerin daha fazla hayır dualarını alabilmek için yarış içerisinde çalışıyoruz. 2023 Ocak ayı ile 15 Mart 2023 ve 2024 Ocak ayı ile 15 Mart'ı kıyasladığımız zaman Türkiye genelindeki hırsızlık olaylarını kıyasladığımız zaman bir önceki yılda günlük evden hırsızlık oranı 162 şu anda 98. Biz istiyoruz ki hiç olmasın" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Bizim ittifakımız hesabi değil hasbi bir ortaklık, devletimiz için, milletimiz için, medeniyet değerlerimiz için. Geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ile ilgili bizim idealimiz var, inancımız var ve sizlere güveniyoruz. Sanal devriyelerimiz ışığı sönmeden devamlı sanal ortama bakıyor ve orada suçlu kim varsa onları yakalayıp adalete teslim etmek ve önlemekle de ilgili Allah'ın izniyle de işlerini gayet düzgün bir şekilde yapıyorlar. Ama biz hiçbir zaman bu gün ile ilgili gelmiş olduğumuz makamlarla övünmüyoruz daha iyi olacağız diyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Nüfus hizmetleri, tapu hizmetleri, sosyal hizmetler başta olmak üzere Silivri'nin bütün meselelerini tek bir yerde çözecek bir bina olmuş. Bu aynı zamanda depreme dayanıklı bir Silivri içinde bir adım atılmış oldu. İstanbul'un her ilçesinde bu tip yapıları görüyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde sivil yapıların da güçlenmesiyle Silivrimiz daha güçlü bir hale gelmiş olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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