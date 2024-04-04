Simav'da MHP'den 25 yıl sonra ilk kadın Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

Simav'da MHP'den 25 yıl sonra ilk kadın Belediye Başkanı seçildi

Simav\'da MHP\'den 25 yıl sonra ilk kadın Belediye Başkanı seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Simav ilçesinde MHP'den 25 yıl aradan sonra Belediye Başkanı seçilen ve ilçenin ilk kadın Belediye Başkanı olan Kübra Tekel Aktulun görevine başladı.

04.04.2024 23:43  Güncelleme: 23:48
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Simav ilçesinde MHP'den 25 yıl aradan sonra Belediye Başkanı seçilen ve ilçenin ilk kadın Belediye Başkanı olan Kübra Tekel Aktulun görevine başladı.

Simav'da MHP'nin 25 yıl sonra tekrar kazandığı zaferin ardından Kübra Tekel Aktulun'u belediye başkanı olarak seçtiğini söyleyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Mazbata ve belediye devir teslim törenine ilçe teşkilatı, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte katıldık. Coşkulu vatandaşlarımız da bu önemli günde bizimle birlikteydi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tekel, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Simav'da MHP'den 25 yıl sonra ilk kadın Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

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