Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
20.02.2026 16:01
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, geçmişte yapılan milletvekilliği teklifini reddettiği için pişman olduğunu belirterek siyasete atılmayı düşündüğünü açıkladı.

30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MedyascopeTV'de Göksel Göksu'nun sorularını yanıtladı. Ateş, hem eşinin öldürülmesine ilişkin sürece hem de siyasete dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER TEKLİFTE BULUNDU"

Ayşe Ateş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine seçilebileceği yerlerden milletvekilliği teklif ettiğini açıkladı. O dönem teklifi kabul etmediğini belirten Ateş, kararından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

"SİYASETE ATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım diye düşünmüştüm ama çok pişman oldum" diyen Ateş, Sinan Ateş cinayetinin siyasetin merkezinde yer aldığını savundu. "Bu teklifi kabul etmemem aptallık olmuş ama artık siyasete atılmayı düşünüyorum. Bu işin başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    atil tabi bi dönem mv liği yapsaydin 200 bin emekli maaşi alirdin niye kabul wtmedinki 6 5 Yanıtla
  • 032725 032725:
    Heeeee,nasıl olsa çuval dolusu para almak. 2 4 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ülkede hakkını alabilmek adaleti sağlayabilmek eşinin katilini bulabilmek için artık mv olman gerekiyor 3 0 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    ol tabiki her gün azmettiricilerin yakalanması için mecliste haykır yakışır kardeşime, 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
