Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı - Son Dakika
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Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

28.05.2023 19:04

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın oy verdiği Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu birinci oldu. Kılıçdaroğlu'na 274, Erdoğan'a 46 oy çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu.

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ ÇIKTI

Sinan Oğan'ın oy verdiği Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 321 oyun 1'i geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 274 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 46 oy çıktı.

Kaynak: İHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı - Son Dakika
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