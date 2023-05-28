Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu.
Sinan Oğan'ın oy verdiği Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 321 oyun 1'i geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 274 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 46 oy çıktı.
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