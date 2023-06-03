Sinan Oğan: 'Pazarlık' gibi spekülasyonların iftira amaçlı olduğu görülmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'nin ardından yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'nin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ANLAŞMAMIZ İLKELER BAZINDA"

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle ilgili "İlkeler bazında bir anlaşmamız söz konusu olmuştur" ifadesini kullanan Oğan, koltuk pazarlığı iddialarını net bir dille yalanladı.

Oğan'ın açıklaması şöyle oldu:

"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen "pazarlık" vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…"