Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Yerel seçimlerin ardından mazbatasını alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı belediyenin önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özcan ile birlikte belediye binasına gelen Ercan, belediye personeli ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Başkan Ercan'a çiçek takdim eden personel, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. Kendisine duyulan teveccüh karşısında duygulanan Başkan Ercan, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu coşkulu karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız beş yıl daha bize yetkiyi verdi. Seçim sonuçları bunu ortaya koydu. Bugün de gittik mazbatamızı aldık. Biliyorum ki geçtiğimiz dönem boyunca çok güzel yatırımlar, eserler ortaya koyduk ve hiçbir gerekçeye sığınmadık. Hiçbir şeyi bahane etmeden hizmete devam edeceğiz. Vatandaşın gönlüne girdik, gönlünde de kalacağız. Giremediklerimizin de gönlüne gireceğiz. Belediye demek hoşgörü demek, güleryüz demek. Dolayısıyla bu duruşla çalışmalarımıza bugüne kadar devam ettik. Bundan sonra da bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan da şunları söyledi:
"Allah nasip etti, Murat başkanımız bir 5 sene daha görevinin başında. Bu 5 senede inanıyorum ki çıraklık ve kalfalık dönemlerini bitirdi, ustalık dönemiyle sadece Sincan'a değil, Ankara'ya, Türkiye'ye çok örnek bir belediye başkanlığı yapacak. Öyle bir fırsat var ki önünde AK belediyecilik farkını, belediyeciliğin B'sinden anlamayan kişilere çok net gösterecek. Bunu Allah'ın izni, sizlerin gayret, desteği ve yardımıyla yapacak. Allah yardımcınız olsun." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Göreve Başladı - Son Dakika
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