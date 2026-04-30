Sincan\'da kentsel dönüşüm ve kent estetiğine yönelik önemli projeler masaya yatırıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Sincan'ın önemli alanlarından biri olan Lale Meydanı'nda yürütülen dönüşüm projesi ele alındı. Proje kapsamında meydanın daha modern, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak düzenlemelerin ön planda olduğu vurgulandı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Hayata geçirilecek yeni projeler ile bölgenin daha yaşanabilir, modern ve güvenli bir alana dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi. Sincan Belediyesi'nin sürecin her aşamasında vatandaşların görüş ve katkılarını önemsediği vurgulanarak, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin yeniden inşa edileceği belirtildi. - ANKARA